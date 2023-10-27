خطيب جمعة طهران يكشف قيام محور المقاومة بتشكيل "غرفة عمليات مشتركة" في 6 دول بينها العراق

شفق نيوز/ وصف خطيب جمعة طهران حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد حاج علي اكبري، عملية "طوفان الأقصى" بأنها "نقطة تحول تاريخية في عصرنا"، معتبرا أنه يتعين بعد هذه العملية تقسيم تاريخ المنطقة والعالم الى ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما بعده.

وقال "علي أكبري"، من على منبر صلاة الجمعة بطهران، إن محور المقاومة "الذي يمتد من فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسوريا الى إيران، بات موحدا في هذه المرحلة ومستعدا في غرفة عملياته المشتركة للرد بحزم وبأسرع وقت ممكن على أي خطأ يضيفه العدو".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.