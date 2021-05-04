خطوة إيرانية قد تفضي لإطلاق سراح معتقلين اثنين امريكيين

شفق نيوز/ قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن السلطات الإيرانية نقلت اثنين من المعتقلين الأميركيين الإيرانيين البارزين إلى موقع آخر داخل سجن "إيفين" في إجراء أدى سابقا إلى إطلاق سراح معتقلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميركيين من أصول إيرانية، مراد طهباز وسياماك نمازي نقلا إلى زنزانات جديدة السبت والأحد على التوالي.

لكن ممثل عن الفريق القانوني لنمازي نفى نقله من العنبر العام في سجن إيفين.

وسياماك نمازي هو رجل أعمال يحمل الجنسية الإيرانية والأميركية، احتجز مع والده الثمانيني منذ عام 2016 وحكم عليهما بالسجن لعشرة أعوام بعد إدانتهما بـ"التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

ومثلهما، يقضي الأميركي الإيراني مراد طهباز، العضو في منظمة للدفاع عن البيئة، حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

وكان المعتقلان البارزان، شيوي وانغ ونزار زكا، نقلا بنفس الطريقة قبل الإفراج عنهما.

وكان تلفزيون عام إيراني نقل عن مصدر رسمي أنه "تحت ضغط الكونغرس (...) وفي مواجهة الحاجة العاجلة لتحقيق نتائج في الملف الإيراني، وافق الأميركيون على دفع 7 مليارات دولار وإطلاق سراح أربعة إيرانيين (...) مقابل الإفراج عن أربعة جواسيس أميركيين".

لكن الولايات المتحدة نفت تلك التقارير. وقال كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، لشبكة "سي بي إس" الأميركية "للأسف، هذه المعلومات خاطئة. لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة".