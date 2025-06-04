خطوة نادرة.. البنتاغون يمحو رمز المثليين من الأسطول الأمريكي

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وزير البحرية جون فيلان، بإعادة تسمية السفينة "يو إس إن إس هارفي ميلك"، وفقاً لما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع (البنتاغون).

وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن أي قرارات بشأن إعادة تسمية السفن سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال المراجعات الداخلية، مشيراً إلى التزام الوزير هيغسيث بضمان انسجام أسماء منشآت وزارة الدفاع مع أولويات القيادة وتاريخ الولايات المتحدة وقيمها العسكرية.

وكانت السفينة، التي أُطلقت في عام 2021، قد سُميت تكريماً للناشط في مجال حقوق المثليين والمحارب القديم في البحرية هارفي ميلك، الذي أُجبر على الاستقالة بسبب ميوله الجنسية. وتعد السفينة من فئة سفن التزويد بالوقود التابعة للبحرية الأميركية.

ومن المقرر أن تتم إعادة التسمية رسمياً في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً للمسؤول الذي لم يكشف عن الاسم الجديد.

وتُعد هذه الخطوة نادرة في التاريخ الحديث للبحرية الأميركية، حيث لم يسبق أن تم تغيير اسم سفينة بأمر من وزير الدفاع خلال العقود الأخيرة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزير هيغسيث لتعزيز ما وصفه بـ"ثقافة المحارب" داخل الجيش الأميركي، والتي تشمل إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مراجعة أسماء القواعد العسكرية المرتبطة بالكونفدرالية.