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خطوة لبنانية تستنفر الجيش الاسرائيلي على الحدود

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-23T14:16:36+0000
خطوة لبنانية تستنفر الجيش الاسرائيلي على الحدود

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود اللبنانية، "منذ الصباح".

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن هناك استنفارا للجيش الإسرائيلي قبالة بلدة كروم الشراقي في ميس الجبل، بالجنوب اللبناني، على خلفية قيام الأهالي بحرث الأراضي على الحدود.

وذكرت الوكالة الوطنية "إن إن إيه"، أن الأهالي اللبنانيين قاموا بحرث الأرض على الحدود مع إسرائيل، تمهيدا لزراعتها بهدف تثبيت لبنانيتها.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة اللبنانية الجديدة تأتي بالتزامن مع يوم تراثي على الحدود، تنظمه التعاونية الزراعية في ميس الجبل.

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