خطوة "تاريخية".. الفاتيكان يسمح للنساء بالتصويت خلال اجتماع عالمي للأساقفة

شفق نيوز/ أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس أبدى موافقته على السماح للنساء بالتصويت خلال اجتماع عالمي للأساقفة يرتقب أن يعقد شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في خطوة غير مسبوقة.

وسبق لبابا الكنيسة الكاثوليكية أن اتخذ العام الماضي خطوة مماثلة في اتجاه تمكين أكبر للمرأة من خلال السماح بشغلها مناصب أكثر أهمية داخل الفاتيكان، وفقاً لوكالة "رويترز".

ووافق بابا الفاتيكان فرنسيس على السماح لخمس راهبات بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرر عقده في تشرين الأول أكتوبر، في خطوة "تاريخية" ضمن مسار تمكين النساء من صنع القرار بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وكان في السابق يسمح للنساء بحضور اجتماعات المجمع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات دون أن يكون لهن حق التصويت.

وقرر البابا أيضا إدراج من سمتهم وثيقة للفاتيكان "70 عضوا من غير الأساقفة يمثلون مجموعات مختلفة من المؤمنين من شعب الرب".

وبموجب هذه الوثيقة، سيختار البابا 70 شخصاً من الكهنة والراهبات والشمامسة وعامة الكاثوليك من قائمة تضم 140 شخصا توصي بها مؤتمرات الأساقفة الوطنيين. وتقدم البعض بطلبات إلى مؤتمرات الأساقفة لإدراج الشباب في هذه القائمة. وطالب الفاتيكان بأن يكون 50% من السبعين من النساء.

ويحضر مؤتمرات المجمع الكنسي نحو 300 شخص عادة، لذا فإن غالبية المصوتين سيكونون من الأساقفة.

ويأتي القراران الجديدان في أعقاب خطوتين اتخذهما فرنسيس العام الماضي للسماح للنساء بشغل مناصب في صنع القرار داخل الفاتيكان.