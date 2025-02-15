خطط لاستهداف مقام السيدة.. الأمن السوري يطيح بـ"أبي الحارث العراقي"

شفق نيوز/ ألقت السلطات السورية، يوم السبت، القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن مصدر في جهاز الاستخبارات السوري.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على القيادي في تنظيم داعش "أبو الحارث العراقي" الذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز.

ويعتبر "أبو الحارث" مسؤولا عن التجهيز والتخطيط لعدد من العمليات والاغتيالات، كان أبرزها اغتيال ميسر الجبوري، القيادي العسكري البارز في هيئة تحرير الشام المكنى بـ"أبي ماريا القحطاني".

كما ذكر أن الخلية التي تم إحباط مخططها السابق في استهداف مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق كان تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي.