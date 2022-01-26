خطر داعش يلاحق 850 طفلاً في سجن "غويران"

شفق نيوز / أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الأربعاء، مخاوفها بشأن مصير مئات الأطفال في سجن "غويران" السوري، الذي سيطر عليه سجناء من تنظيم "داعش" مؤخراً.

وبحسب اليونيسف، يقع قرابة 850 طفلا في مرمى النيران، بينما تحاول قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة اقتحام السجن في مدينة الحسكة، بعدما سيطر عليه الإرهابيون يوم الخميس، وأدى إلى مقتل العشرات.

وقالت المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيسف، جولييت توما: "من الصعب جدا تصور ما يشهده هؤلاء الأطفال من فظائع.. حياة هؤلاء الأطفال في خطر مباشر".

وطالبت توما، بـ"وقف الاشتباكات على الفور للسماح بمرور آمن للقُصر البالغ عددهم 850، والذين تصل أعمار بعضهم إلى 12 عاما فقط".

وبحسب توما، لم يتسن للمنظمة الأممية التحقق مما إذا كان هناك أي أطفال ضمن حصيلة القتلى التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً.

وأجبر القتال الدائر بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في الحسكة السورية، أكثر من 45 ألف مدني، معظمهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم في الأحياء القريبة من السجن هناك.

"