خطر آخر لكورونا يهدد الأطفال

شفق نيوز/ حذر طبيب ألماني، يوم الاثنين، من تداعيات نفسية على الأطفال بسبب الإجراءات الوقائية المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع دويتشه فيله عربية، أن تداعيات أزمة كورونا أكثر بكثير مما هو متوقع، بعد إغلاق المدارس وصالات الألعاب ومنع الزيارات، الأمر الذي يجعل الأطفال يواجهون مشاكل صحية على مستويات مختلفة، ويؤدي إلى آثار سلبية ناتجة عن هذه الأوضاع ظهرت بشكل واضح على الأطفال وقد يتطلب الأمر برنامج معالجة مطول للتخلص من هذه الآثار.

ونقل الموقع عن المتحدث الإعلامي لقسم شمال الراين في الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال، الدكتور أكسل غيرشلاور، قوله إنه عالج في عيادته ثلاثة قاصرين قطعوا أذرعهم، مشيراً إلى أن هاتفه لا يتوقف عن الرنين، حيث يطلب الآباء اليائسون نصيحته.

وأشار إلى أن هناك تحولاً نحو القضايا النفسية، بدءاً من القلق إلى اضطرابات التركيز والنوم، وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت مشكلات الصحة العقلية بشكل كبير.

وأضاف أن التقارير التي يحصل عليها من زملائه تزداد دراماتيكية يوماً بعد يوم، مشيراً إلى ازدياد مشاكل الاضطرابات السلوكية، وتطور الكلام، إضافة إلى أن الكثير من الأطفال يكتسبون وزناً كبيراً. واستهلاكا مفرطا للإنترنت ومواقع التواصل.

وأعرب الطبيب الألماني عن اعتقاده أن بلاده ستضطر إلى الاستثمار بقوة في إعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المسار الصحيح، وسيكون هناك حاجة كبيرة للمعالجين النفسيين.

ونصح غيرشلاور، الآباء والأطفال بطلب المساعدة عند الشعور بالحاجة لذلك، خاصة مع وجود مواقع على الإنترنت وخطوط خاصة ومتطوعين مدربين للمساعدة في هذا المجال.