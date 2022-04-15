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خطة بريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا الافريقية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-15T04:24:36+0000
خطة بريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا الافريقية

شفق نيوز/ أعلنت رواندا، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، أنها وقعت على صفقة بملايين الدولارات مع بريطانيا لاستضافة طالبي اللجوء والمهاجرين إلى المملكة المتحدة، في إطار محاولة الحكومة البريطانية للقضاء على الهجرة غير القانونية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن من شأن الصفقة التي عقدت بين بلاده ورواندا بقيمة 120 مليون جنيه استرليني، أن "تنقذ أرواحاً لا تعد ولا تحصى" من ضحايا مهربي البشر.

وفي خطاب ألقاه في مدينة كينت، قال جونسون إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء لمنع "مهربي البشر الأشرار" من تحويل القنال الإنجليزي إلى "مقبرة بحرية"، مضيفاً أن الخطة "الإنسانية والرحيمة" أُعدّت للقضاء على هذا النشاط.

وأضاف جونسون في خطابه، أنه يريد أن يوضح للأشخاص الذين يصلون الى الساحل البريطاني، أنهم سيكونون أفضل حالاً لو اتبعوا الطرق القانونية وأن الخطة الجديدة "ستثبت مع مرور الزمن، أنها تمثل رادعاً كبيراً للغاية".

ووصل خلال العام الماضي، 28526 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة ، مقارنة بعام 2020، حيث كان العدد 8404.

وبموجب الصفقة، ستتحمل رواندا الواقعة على بعد أكثر من 6500 كم المسؤولية عن الأشخاص الذين سيرسلون إليها، وتشرف على سير طلبات لجوئهم، وفي نهاية المطاف، سيحظون بإقامة طويلة في رواندا في حال حصولهم على اللجوء.

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