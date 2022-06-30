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خطة بريطانية لمواجهة انقطاع الكهرباء في الشتاء

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-30T07:02:37+0000
خطة بريطانية لمواجهة انقطاع الكهرباء في الشتاء

شفق نيوز/ أفادت تقارير، اليوم الخميس، بأن بريطانيا قد توقف إمداد أوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الشبكة الوطنية للغاز قد توقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى هولندا وبلجيكا بموجب إجراءات الطوارئ مع زيادة ضغوط الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن إغلاق خطوط الأنابيب سيكون جزءا من خطة من أربع خطوات تشمل قطع الإمدادات عن المستخدمين الصناعيين الكبار ومطالبة المستهلكين بتقليل استهلاكهم المنزلي.

وطلبت الحكومة البريطانية من مشغل الشبكة في البلاد ضمان حصول بريطانيا على ما يكفي من الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل والحفاظ على الأضواء مضاءة هذا الشتاء إذا خفضت روسيا الشحنات إلى أوروبا.

وقالت شركة "ناشونال غريد بي إل سي" في بيان لوكالة بلومبيرغ إنها "سترسم مجموعة واسعة من السيناريوهات للاستعداد لاضطرابات محتملة في الإمدادات عندما يبدأ موسم التدفئة".

وفي حين أن بريطانيا لديها خطة طوارئ طويلة الأمد يتم اختبارها كل عام، إلا أنه لم يتم استخدامها أبدا.

 

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