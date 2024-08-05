خشية من "الحرب".. دول عدّة تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان وإسرائيل وعدم السفر

شفق نيوز/ حثت تركيا واليابان، يوم الإثنين، رعاياهما على مغادرة لبنان وعدم زيارة الجنوب، في حين دعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية الكوريين في لبنان وإسرائيل على مغادرة البلدين في أقرب وقت، خشية من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في إسرائيل ولبنان وإيران حوالي 530 كوريا و130 كوريا و110 كوريين على التوالي.

وعقدت الوزارة اجتماعا برئاسة نائبة وزير الخارجية كانغ إن-سون لمراجعة الوضع الأمني في الشرق الأوسط ودراسة التدابير اللازمة لتوفير الحماية الآمنة للمواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة.

وقد تم إصدار تحذيرات السفر من "المستوى 3" أو تحذير المغادرة لجميع مناطق إسرائيل ولبنان، و"المستوى 4" أو حظر السفر إلى قطاع غزة.

بينما تخضع معظم المناطق في إيران لتحذير السفر من "المستوى 2" أو تجنب السفر غير الضروري باستثناء بعض المناطق الحدودية في إيران.

إلى ذلك، دعا بيان الخارجية التركية المواطنين الأتراك إلى تجنب "السفر غير الضروري إلى لبنان" وأولئك الموجودين حاليا في لبنان "إلى مغادرته" في الوقت الذي ما زالت فيه الرحلات التجارية المدنية تعمل".

وأضاف البيان: "على مواطنينا في لبنان توخي الحذر وعدم الذهاب إلى محافظات النبطية وجنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل إلا في حالات الضرورة".

وأكد البيان على المواطنين الأتراك متابعة التطورات على المواقع الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي للوزارة والسفارة التركية في بيروت.

من جهتها، حثت وزارة الخارجية اليابانية رعاياها في لبنان على مغادرة البلاد وأصدرت "تحذير إخلاء لرعاياها" من كافة أنحاء لبنان.

وحثت الولايات المتحدة يوم الأربعاء رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط للمغادرة على الفور.

وأيضأ نصحت الحكومة البريطانية رعاياها بمغادرة لبنان، كما حذرت كندا رعاياها من السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع في المنطقة يعرض الأمن للخطر.

وتتزامن جميع هذه الدعوات مع توقع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تشن إيران وحزب الله يوم الاثنين، هجوما على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب اللـه" فؤاد شكر.