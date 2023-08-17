خشية التدخل العسكري.. "داعش" ينقل افضل مقاتليه من النيجر الى حدود نيجيريا

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي نيجيري، اليوم الخميس، عن بدء "تنظيم داعش غرب أفريقيا" بنقل جزء من قواته من النيجر الى الحدود النيجيرية، خشية التدخل العسكري المحتمل لقوات "ايكواس"، فيما وصف الامر بـ"الخطير" على استقرار المنطقة".

وقالت صحيفة "ديلي تراست" النيجيرية نقلاً عن مصدر مطلع إن "أفضل مقاتلي "داعش غرب إفريقيا" بدأوا بالانتقال من مواقعهم في الساحل والنيجر إلى نيجيريا وتوقفوا في منطقة بحيرة تشاد".

ووفقا للمصدر، فإن التنظيم الإرهابي يخشى من التدخل العسكري المحتمل لمجموعة "إيكواس" في النيجر وإغلاق حدود البلاد، وأن " تحركه هذا يشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأسرها".

وكانت مجموعة "إيكواس" هددت في وقت سابق بالتدخل عسكريا في النيجر بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد.

وفرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على المجلس العسكري، وطالبته بإعادة بازوم تحت طائلة إجراءات قد تشمل "التدخل العسكري".