آخر حصيلة للحرب "الأكثر دموية" بين حماس وإسرائيل

شفق نيوز/ أصبحت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس هي الحرب الأكثر دموية وتدميرا من بين الحروب الخمس التي دارت بين الجانبين.

واندلع القتال في السابع من أكتوبر الماضي عندما نفذت حماس هجوما كبيرا ومباغتاً في جنوب إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية أحدثت دمارا غير مسبوق، وسوت أحياء بأكملها بالأرض.

وقدمت سكاي نيوز عربية حصيلة بالخسائر التي أحدثتها الحرب حتى اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة في غزة ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى مراقبين دوليين ومنظمات إغاثة:

8796 هو عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.

3648 هو عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة.

2290 هو عدد النساء اللواتي قتلن في غزة.

2030 هو عدد المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة.

1120 هو عدد الأطفال من المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة.

132 هو عدد الكوادر الطبية الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

125 هو عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية.

22219 هو عدد الفلسطينيين المصابين في غزة.

2050 هو عدد الفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية.

1400 هو عدد الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل.

328 هو عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر.

5431 هو عدد المصابين الإسرائيليين.

250 ألف هو عدد النازحين الإسرائيليين.

أكثر من 1.4 مليون هو عدد النازحين الفلسطينيين في غزة.

240 هو عدد الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حركة حماس.

4 هو عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم.

217 هو عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة

33960 هو عدد الوحدات السكنية المدمرة في غزة.

مقتل 13 جنديا إسرائيليا في المعارك في قطاع غزة

بوريل: سلامة وحماية المدنيين واجب أخلاقي والتزام قانوني

واليوم الأربعاء، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "فزع" بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف في بيان على موقع إكس "بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين".