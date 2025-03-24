خريطة سوريا الجديدة.. 25 مطلباً من الكورد إلى الشرع (خاص)

شفق نيوز/ كشف مصدر خاص، يوم الاثنين، عن بنود مطالب الكورد السوريين وفق وثيقة الرؤية السياسة الكوردية المشتركة المزمع إعلانها رسمياً خلال أيام من قبل القوى السياسية الكوردية في سوريا.

وفي إطار السعي نحو حل سياسي شامل للأزمة السورية، توصل المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلى توافق حول رؤية سياسية مشتركة لمستقبل سوريا، والتي ترتكز على مبادئ الديمقراطية، التعددية، والمواطنة المتساوية، مع تأكيد خاص على الحقوق القومية للكورد في البلاد، وفق المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

ورعى التحالف الدولي بقيادة أمريكيا مفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي بإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الفائت بهدف توحيد موقف القوى السياسية الكوردية في سوريا بهدف البدء بمفاوضات مع الحكومة السورية المؤقتة في دمشق.

وتتكون الوثيقة التي حصلت عليها الوكالة، من مصادر خاصة من قسمين وأكثر من 25 بنداً.

تؤكد الوثيقة على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات من عرب وكورد وسريان وآشوريين وتركمان، إضافةً إلى الطوائف الدينية المختلفة، وذلك بمبادئ فوق دستورية. كما تشمل الرؤية:

• الالتزام بالمواثيق الدولية، ومبادئ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

• نظام حكم برلماني مختلط يعتمد التعددية السياسية وفصل السلطات.

• تطبيق اللامركزية لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة.

• تمثيل التعدد القومي والثقافي في اسم الدولة، العلم، والنشيد الوطني.

• حياد الدولة تجاه الأديان، مع الاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية.

• اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات جميع المكونات.

• ضمان المساواة الدستورية بين الجنسين وتمثيل المرأة في المؤسسات.

• حماية حقوق الأطفال وفق اتفاقيات الأمم المتحدة.

• إعادة النظر في التقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والجغرافيا.

• استعادة الآثار السورية المنهوبة داخل وخارج البلاد.

• إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وتأمين عودة اللاجئين والنازحين، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكوردية كعفرين، رأس العين، وتل أبيض، وبسط سيادة الدولة عليها.

• تشكيل لجنة تحضيرية بدعم دولي تضمن مشاركة جميع الأطراف السورية، تمهيدًا لتأسيس جمعية تأسيسية، إعلان دستوري، وحكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

في المجال القومي الكوردي

تشدد الوثيقة على ضرورة الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكوردي في سوريا وضمان حقوقه وفق المواثيق الدولية، وتشمل الرؤية:

• توحيد المناطق الكوردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن إطار سوريا اتحادية.

• الاعتراف الدستوري بحقوق الكورد في السياسة، الثقافة، والإدارة.

• تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية وضمان حقوق عائلاتهم.

• تمثيل الشباب بشكل عادل في مؤسسات الدولة باعتبارهم قوة فاعلة.

• اعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية، وضمان التعليم بها.

• إحداث مراكز ثقافية وإعلامية كوردية، ودعم البحوث والدراسات حول التراث الكوردي.

• ضمان التمثيل الكوردي في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

• إقرار عيد نوروز كعيد رسمي في سوريا.

• إلغاء السياسات التمييزية بحق الكورد، مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب، وتعويض المتضررين.

• إعادة الجنسية السورية للكورد المجردين منها بسبب إحصاء 1962 الاستثنائي.

• تنمية البنية التحتية للمناطق الكوردية، وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في مشاريع التنمية والإعمار لتعويض عقود من التهميش والإهمال.

من جانبه، قال مسؤول كوردي، لوكالة شفق نيوز إن "هذه الرؤية تعتبر خريطة طريق نحو سوريا ديمقراطية تعددية، تضمن حقوق جميع مكوناتها، وتحافظ على وحدة أراضيها في ظل نظام اتحادي يحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين".

ورجح المسؤول، أن يتم الإعلان عن الوثيقة والتوافق بين القوى السياسية الكوردية في سوريا خلال أيام، بحضور ممثلين عن قوات التحالف الدولي بما فيهم أمريكا وفرنسا.

وعبرت القوى السياسية الكوردية خلال المرحلة السابقة عن رفضها لسياسة الإقصاء التي تنتهجها الحكومة السورية المؤقتة لا سيما بعد عقدها لمؤتمر حوار وطني وتوقيع رئيس الجمهورية في المرحلة المؤقتة، أحمد الشرع للإعلان الدستوري بدون مشاركة الكورد وبقيمة المكونات السورية.