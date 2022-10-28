خريجوها يعملون في مراكز حساسة.. احتجاجات في جامعة نخبوية في إيران

شفق نيوز / تحولت جامعة نخبوية في إيران يعمل اغلب خريجيها في مراكز حكومية حساسة، كالطاقة النووية والفضاء، و"ألمع" العقول في البلاد، الى مركز للاحتجاج ضد السلطات بعد مقتل مهسا أميني.

وتقول وكالة أسوشيتد برس إن أحد أقرب مستشاري المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي كان مدرسا هناك لعقود.

ومع اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، التي انطلقت لأول مرة بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر الماضي، تحولت الجامعة إلى مركز للمظاهرات المؤيدة للتغيير والمنددة بقمع الشرطة للشعب.

"أصبحنا أنشط سياسيا"

ويقول طالب في الهندسة الكهربائية وناشط في اتحاد طلاب جامعة شريف تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد أصبحنا أنشط سياسيا لأنه لا يوجد شيء نخسره".

ومثل الآخرين الذين أصروا على حماية هوياتهم، يخشى هذا الشاب من الانتقام.

ويضيف الطالب أن "الطريقة التي تسير بها الأمور الآن في إيران، عليك أن تهاجر وتترك عائلتك وأصدقائك أو تبقى وتناضل من أجل حقوقك".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت هذه الجامعة بؤرة للمعارضة بعد سنوات من السكون، حيث يتولى الطلاب الآن عباءة النشاط السياسي الذي حرموا منه منذ سنوات.

ويقول محمد علي كاديفار، الباحث الإيراني في كلية بوسطن، "لقد أدرك الطلاب أنهم لن يحصلوا على حقوقهم، إنهم يطالبون بنهاية الجمهورية الإسلامية".

ونُظمت احتجاجات كل يوم تقريبا على مدار الشهر الماضي في جامعة شريف، وتصاعدت بعد أن شنت قوات الأمن حملة عنيفة في 2 أكتوبر، مما أدى إلى مواجهة استمرت لساعات بين الطلاب والشرطة مما أثار غضبا دوليا وصدم البلاد.

قال مُعين، خريج جامعة شريف الذي تابع الاحتجاجات وتحدث شريطة استخدام اسمه الأول فقط: "سواء كان ذلك صحيحا أم لا، يشعر الناس أنه من الآمن التظاهر في الحرم الجامعي" ثم تابع "الأمر أسهل من تنظيم احتجاج ما في ساحة عشوائية في طهران، هناك نقابات طلابية، هناك قيادة ".

وشهدت جامعة شريف، من بين جامعات أخرى، احتجاجات على مر السنين، أبرزها عندما أشعلت الجماعات الطلابية الماركسية والإسلامية فتيل الثورة عام 1979، قبل أن يستولي رجال الدين على السلطة.

بمجرد وصولهم إلى السلطة، عمل "الثيوقراطيون" الشباب على ضمان أن الجامعات لن تكون أبدا مكانا للمعارضة لعلمهم بدورها الريادي.

وقام رجال الدين بالتضييق على الأساتذة واعتقال الطلاب المنشقين وإنشاء جمعيات طلابية قوية خاصة بهم.

لكن القضايا السياسية الملحة دفعت الطلاب دائما إلى التظاهر رغم المخاطر

ووسط العقوبات الأميركية والتضخم الهائل، قال بعض الطلاب مازحين إن الجامعة أصبحت مطارا، حيث سارع أفضل وأذكى الطلاب إلى المغادرة إلى أوروبا والولايات المتحدة بعد التخرج.

وقال الطلاب إن نقطة التحول جاءت في عام 2018، عندما سحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي وأعاد فرض عقوبات قاسية.

وأقنعت العزلة والإحباط بسبب تأخر الإصلاحات السياسية العديد من الطلاب أنه لن يتحقق أي شيء من التعامل مع النظام.

بعد ذلك بعام، في خريف عام 2019، تسبب ارتفاع أسعار الوقود في حدوث أعنف اضطرابات وطنية منذ الثورة الإسلامية.

ونظمت "جمعية الشريف الإسلامية"، وهي تسمية خاطئة للهيئة التمثيلية للطلاب العلمانيين إلى حد كبير، يقول شهود لأسوشيتد برس، مظاهرات في الحرم الجامعي.

وفي عام 2020، قاطعت مجموعة الطلاب الفصول الدراسية ونظمت وقفة احتجاجية بعد أن أسفر إسقاط الجيش الإيراني لطائرة ركاب أوكرانية عن مقتل 176 شخصا، من بينهم أكثر من عشرة من خريجي جامعة شريف.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، اعتقلت السلطات اثنين من أبرز الطلاب بتهم أمنية "جاهزة"، مما أثار الغضب أكثر.

أسباب الاحتجاج الحقيقية

قال ناشط في اتحاد الطلاب "ليس لدينا صناعة، نحن في وضع اقتصادي سيئ، البيئة مدمرة"، موضحا أن هذه إحدى أسباب الاحتجاج، لكن السبب الأكبر برايه "هو الحرية.. نريد فقط الأشياء الأساسية التي لدى أقراننا في جميع أنحاء العالم".

وتلول الوكالة انه :عندما انتشرت أنباء وفاة أميني بعد اعتقالها بسبب انتهاكها القواعد الإيرانية الصارمة المتعلقة بملابس النساء، صدم الطلاب"

وتُصر الحكومة الإيرانية على أن أميني لم تتعرض لسوء المعاملة في حجز الشرطة، لكن عائلتها تقول إن جسدها ظهرت عليه كدمات وعلامات أخرى للضرب بعد اعتقالها.

قال مُعين: "حتى أصدقائي المحافظون، قالوا إذا لم نخرج إلى الشوارع الآن، فلن نخرج أبدا".

وقال طلاب إن سلطات جامعة الشريف رفضت منحهم تصريح احتجاج، ورغم ذلك، تظاهرت الحشود، وراحت تردد "الموت للديكتاتور!"وهو شعار استخدمه المحتجون في جميع أنحاء البلاد.

في 2 أكتوبر، تحولت الاحتجاجات إلى فوضى عنيفة، وفقًا لبيانات الجمعية.

وبينما هتف مئات الطلاب ضد خامنئي، داهمت قوات الأمن في ثياب مدنية الحرم الجامعي.

وشكل الأساتذة درعا بشريا حتى يتمكن الطلاب من الفرار، لكن قوات الأمن ضربت الأساتذة وطاردت المتظاهرين.

وأطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع والكريات المعدنية على الطلاب الصاخبين.

وجرح عدد منهم بينما اعتقل 40 معظمهم قبل أن يفرج عنهم لاحقا.

قال أحد الأساتذة الذين شهدوا الأحداث: "كان الأمر وحشيا".

ثم تابع "من أجل مستقبلها، يجب على الحكومة أن تهتم بهؤلاء الطلاب، من الواضح أنها لا تهتم إلا بقمعهم".

واشتعلت التوترات أكثر عندما زار وزير التعليم العالي، محمد علي زولفيغول، الحرم الجامعي وبدلا من طمأنة الطلاب، اتهمهم بـ "الخروج عن القانون" وحذرهم من تحميلهم المسؤولية، وفقا لطالب هندسة الكمبيوتر الذي حضر الاجتماع.