خروج مطار حلب عن الخدمة بعد تعرضه لقصف "اسرائلي"

شفق نيوز/ تعرض مطار حلب الدولي، إلى قصف جوي "إسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء بحسب وسائل إعلام سورية.

ونقلت الوسائل على لسان مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي نفذته المقاتلات الإسرائيلية فوق البحر الأبيض المتوسط واعترضت عددا من الصواريخ.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار و خروجه من الخدمة.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في المنطقة.

ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.