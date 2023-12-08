آخرها رام الله والخليل.. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدن الضفة

شفق نيوز/ شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، عمليات اقتحام مكثفة لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت الحملة في مدينتي رام الله والخليل جنوب الضفة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوب الخليل من محاور عدة وانتشرت بكثافة في أزقته وشوارعه، وسط مواجهات عنيفة مع الأهالي تخللها إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة شاب فلسطيني إصابة بليغة.

هذا وذكرت مصادر محلية أن من بين المناطق التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية في الخليل، بلدات يطا والسموع ودورا جنوبا، بالإضافة إلى بلدة بيت أمر شمالا، حيث انتشرت في محيط المنازل، وفي الطرق الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين، وكثفت وجودها في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة. واقتحمت قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس.

وفي رام الله، اقتحمت قوة مكونة من 20 آلية، وسط المدينة وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في منطقة البيرة، وداهمت بنايات عدة في المدينتين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة نائب مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، والشاب بهاء محمود العروج عقب مداهمة منزليهما.

وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 266 شخصا.