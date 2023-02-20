"خدعة أمنية وقطار" .. البيت الأبيض: زيارة بايدن الى كييف الأخطر في تاريخ رؤساء امريكا

شفق نيوز / كشف مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن أبرز "تحضيرات" زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى أوكرانيا، وفيما لفت الى القيام بإجراء أمني بشان مغادرته الأراضي الامريكية، أكد أن الزيارة الى كييف كانت "الأخطر" في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

ونقل موقع الحرة الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الرئيس الأميركي، جو بايدن، سافر على متن قطار من الحدود البولندية إلى كييف في رحلة استغرقت قرابة 10 ساعات".

وأضاف المسؤول أن "البيت الأبيض تعمد لأسباب أمنية نشر جدول لأعمال بايدن يظهر تواجده في واشنطن بينما كان في طريقه إلى بولندا".

وتابع المسؤول أن "البيت الأبيض نسق مع روسيا بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا"، وأن هذه الزيارة "كانت الأكثر تعقيدا ومخاطرة في تاريخ الرؤساء الأميركيين".

وأشار إلى أن "بايدن أراد توصيل رسالة واضحة من كييف تؤكد الالتزام الأميركي طويل الأمد لدعم أوكرانيا".

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف، الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022.

وأدلى بايدن بتصريحات واجتمع مع زيلينسكي في قصر ماريانسكي للإعلان عن نصف مليار دولار إضافية من المساعدات الأميركية مع استمرار الصراع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا، بحسب رويترز.

وقال بايدن: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، أنا في كييف اليوم (الاثنين) للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".