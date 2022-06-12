سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خبير أمريكي يحذر الغرب من ارتفاع الروبل الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-12T05:05:51+0000
خبير أمريكي يحذر الغرب من ارتفاع الروبل الروسي

قال الخبير الأمريكي المتخصص في الشؤون المالية، أكسل دي فيرنو، إن التعزيز الإضافي للروبل سيؤدي إلى تكاليف إضافية على الغرب عند شراء موارد الطاقة الروسية.

وأوضح دي فيرنو في مقال نشرته صحيفة "ناشيونال إنترست" أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبول الدفع مقابل الغاز بالعملة الروسية أدى إلى تعزيز الروبل بشكل كبير.

وأضاف أن "العبء الذي وقع على كاهل الغرب، الذي أجبر على قبول آلية بوتين، سيصبح أكثر إيلاما. إذا استمر الروبل في تعزيز قوته في الأشهر المقبلة، فسيتعين على الدول الغربية تحمل تكاليف إضافية لتحويل عملاتها إلى الروبل لدفع ثمن استيراد موارد طاقة لا يمكن تعويضها".

وقال دي فيرنو إن مثل هذا التطور في الأحداث سيزيد الطلب على العملة الروسية في العالم، وسيظهر أيضا عدم فعالية العقوبات الغربية ضد روسيا.

related

ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة ويدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا

Date: 2022-05-29 04:56:42
ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة ويدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا

تحذير أمريكي من متحور "متوحش" لكورونا أشد فتكاً من "دلتا"

Date: 2021-09-16 11:48:19
تحذير أمريكي من متحور "متوحش" لكورونا أشد فتكاً من "دلتا"

موسكو تلمح لتورط الغرب في تسميم المعارض نافالني

Date: 2020-09-05 15:46:15
موسكو تلمح لتورط الغرب في تسميم المعارض نافالني

تحذير صيني من انتقال كورونا عبر الحدود بهذه الطريقة

Date: 2020-10-21 06:16:58
تحذير صيني من انتقال كورونا عبر الحدود بهذه الطريقة

بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة يمكنها أن تتحول لصدمة

Date: 2021-10-19 10:41:48
بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة يمكنها أن تتحول لصدمة

لافروف محذراً: موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها

Date: 2022-01-26 09:48:50
لافروف محذراً: موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها

الصحة العالمية تحذر من "شهور عصيبة" ومن خطر قادم

Date: 2020-10-24 05:16:27
الصحة العالمية تحذر من "شهور عصيبة" ومن خطر قادم

الـCIA تحذر من هجوم يشنه داعش على أمريكا خلال 6 أشهر

Date: 2021-10-27 04:36:30
الـCIA تحذر من هجوم يشنه داعش على أمريكا خلال 6 أشهر