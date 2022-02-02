خبيرة أمن بيولوجي تحذر: كورونا سيبقى مرضا وبائيا إلى الأبد

شفق نيوز/ حذرت أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز الاسترالية، راينا ماكنتاير، يوم الاربعاء، أن فيروس كورونا لن يتحول أبدا إلى مرض متوطن، وسيتصرف دائما كفيروس وبائي.

وقالت ماكنتاير في تصريح لشبكة "سي. ان. بي. سي" الاخبارية "رغم أن الأمراض المستوطنة يمكن أن تحدث بأعداد كبيرة جدا، فإن عدد الحالات لا يتغير بسرعة كما يُرى مع فيروس كورونا".

وأضافت "إذا تغيرت أعداد الحالات بمرض مستوطن، فهذا يحدث بشكل بطيء، عادة على مدى سنوات. ومن ناحية أخرى، فإن الأمراض الوبائية تنتشر بسرعة خلال فترات من أيام إلى أسابيع".

ويستخدم العلماء معادلة رياضية، تسمى (آر صفر)، لتقييم مدى سرعة انتشار المرض، ويشير (آر صفر) إلى عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض من شخص مصاب، ويقدر خبراء كلية لندن الإمبراطورية أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يكون أعلى من 3.

وقالت ماكنتاير إنه إذا كان معدل "آر صفر" للمرض أكبر من 1، فإن الفيروس يصبح أكثر انتشارا وتتوافر ظروف الوباء.

وتابعت "هدف الصحة العامة هو الحفاظ على فعالية المعدل آر- 1، التي تعدل من خلال تدخلات مثل اللقاحات والأقنعة أو وسائل التخفيف الأخرى - أقل من 1".

ولكن إذا كان (آر صفر)أعلى من 1، فعادة ما سيرى المجتمع موجات وبائية متكررة للعدوى المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي، بحسب الخبيرة.

وأشارت ماكنتاير إلى أن هذا هو النمط الذي شوهد مع الجدري لقرون عدة ولا يزال يُلاحظ مع الحصبة والإنفلونزا، مضيفة أن هذا هو النمط الذي يتكشف مع كورونا، والذي تبين مع أربع موجات رئيسية من العدوى في العامين الماضيين.

وختمت: "لن يتحول كوفيد بطريقة سحرية إلى عدوى مستوطنة شبيهة بالملاريا حيث تظل المستويات ثابتة لفترات طويلة، سيستمر في التسبب في موجات وبائية، مدفوعة بتضاؤل ​​مناعة اللقاح، والمتحورات الجديدة التي تفلت من حماية اللقاح، وغير المحصنين، والولادات والهجرة".