خبراء يرهنون أسعار الغاز في أوروبا بحالة الطقس

يرى خبراء اقتصاديون أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي ستعتمد في المستقبل القريب بشكل أساسي على حالة الطقس.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح لنائب رئيس قسم "اقتصاد فروع مجمع الطاقة والوقود" بمركز البحوث الاستراتيجية الروسية، سيرغي كولوبانوف، قوله: "ستتقلب أسعار الغاز في البورصة الأوروبية في الشهر المقبل تحت تأثير عدد من العوامل، وقبل كل شيء حالة الطقس (بدرجة أكبر - بالنسبة لدرجة حرارة الهواء، وبدرجة أقل - بالنسبة لوجود طاقة رياح كافية لتوليد الكهرباء في محطات طاقة الرياح، والأيام المشمسة لمحطات الطاقة الشمسية في المناطق الجنوبية)".

وأضاف الخبير أن نمو الأسعار قد يؤثر عليه أيضا نوع من الحوادث التي من صنع الإنسان مثل الضرر في البنية التحتية، أو توقف ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

من جانب آخر أعلن كبير المحللين من مؤسسة "بي كا أس - عالم الاستثمارات"، رونالد سميث، أن "الرياح القوية تزيد من إنتاج الطاقة في محطات طاقة الرياح، وبالتالي تقلل من الحاجة إلى توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز. والعامل الأكثر أهمية هو درجة حرارة الجو".

وأوضح سميث أنه تاريخيا في حالة انخفاض درجة حرارة الجو درجة مئوية واحدة، وذلك بعد انخفاضها إلى أقل من 13 درجة مئوية، يزداد الطلب على غاز التدفئة بنسبة 4%.