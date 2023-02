خبراء: الزلازل حركت تركيا نحو الغرب 3 أمتار

شفق نيوز/ قال خبراء، إن الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا يوم الاثنين الماضي أحدثت تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي "تجلس" أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره إلى ثلاثة أمتار.

وكشف خبراء الأرصاد أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.

NEW: We’re learning that, in some places along the East Anatolian Fault, the Anatolian Plate slid past Arabian plate with a slip of *up to* 3 meters (roughly 10 feet). #TurkeyEarthquake #Turkiye How much of an area along the fault ruptured? On order of 140 miles by 15 miles. pic.twitter.com/FQF1VDMHOt