سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أخبار سارة .. لقاح أكسفورد يعيد الآمال للخروج من أزمة كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-27T13:47:06+0000
أخبار سارة .. لقاح أكسفورد يعيد الآمال للخروج من أزمة كورونا

أظهر لقاح فيروس كورونا، الذي تعكف جامعة أكسفورد على تطويره، استجابة مناعية لدى كبار السن والشباب، مما يرفع الآمال في الخروج من الكآبة والدمار الاقتصادي الناجم عن الفيروس القاتل.

وذكرت شركة صناعة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، التي تساعد في تصنيع اللقاح، الاثنين، أن اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد يؤدي أيضًا إلى استجابات سلبية أقل بين كبار السن.

ويُنظر إلى اللقاح الناجح على أنه عامل تغيير لقواعد اللعبة في المعركة ضد فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من مليون و115 ألف شخص، وأغلق قطاعات من الاقتصاد العالمي وقلب الحياة الطبيعية رأساً على عقب لمليارات البشر.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا: "من المشجع أن نرى أن استجابات المناعة كانت متشابهة بين كبار السن والشباب، وأن التفاعل كان أقل لدى كبار السن، حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى".

وأضاف المتحدث أن "النتائج تزيد من بناء مجموعة الأدلة الخاصة بسلامة ومناعة اللقاح"، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء.

ولم تقدم أسترازينيكا تفاصيل كاملة عن اللقاح، وبشأن متى ستنشر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المتعقلة باللقاح، والتي ستظهر ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل جيد بما يكفي قبل اعتماده على نطاق أوسع.

ومن المتوقع أن يكون لقاح أكسفورد الأول من نوعه الذي تطوره شركات الأدوية الكبرى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية، إلى جانب لقاح آخر من بيفايزر وبيوتك.

وتعتبر الأخبار التي تفيد بأن كبار السن يحصلون على استجابة مناعية من اللقاح إيجابية، لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس.

وإذا نجح اللقاح، سيسمح للعالم بالعودة إلى قدر من الحياة الطبيعية بعد الوباء.

related

بريطانيا تستأنف التجارب السريرية للقاح كورونا بعد توقف مؤقت

Date: 2020-09-13 04:37:20
بريطانيا تستأنف التجارب السريرية للقاح كورونا بعد توقف مؤقت

كورونا.. "مرض غامض" يوقف تجارب لقاح أوكسفورد

Date: 2020-09-11 15:46:08
كورونا.. "مرض غامض" يوقف تجارب لقاح أوكسفورد

شركتان صينيتان تختبران لقاح كورونا في اربع دول

Date: 2020-09-05 15:35:55
شركتان صينيتان تختبران لقاح كورونا في اربع دول

تطور سار.. لقاح أوكسفورد يُظهر مناعة قوية ضد كورونا

Date: 2020-10-22 15:58:34
تطور سار.. لقاح أوكسفورد يُظهر مناعة قوية ضد كورونا

علماء قلقون من تفاصيل "سرية" بشأن لقاحات كورونا

Date: 2020-09-14 15:30:52
علماء قلقون من تفاصيل "سرية" بشأن لقاحات كورونا

الاتحاد الأوروبي يشتري مئات الملايين من لقاح كورونا

Date: 2020-09-18 16:21:31
الاتحاد الأوروبي يشتري مئات الملايين من لقاح كورونا

في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

Date: 2020-10-03 13:18:33
في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

سويسرا تتعاقد لحجز ملايين الجرعات من لقاح كورونا

Date: 2020-08-07 15:08:53
سويسرا تتعاقد لحجز ملايين الجرعات من لقاح كورونا