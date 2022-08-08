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خامنئي يُشبّه رئيس وزراء إسرائيل بـ"قاتل الحسين"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-08T10:33:16+0000
خامنئي يُشبّه رئيس وزراء إسرائيل بـ"قاتل الحسين"

شفق نيوز/ شبّه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد بـ"قاتل الإمام الحسين" شمر بن ذي الجوشن.

وقال خامنئي في تغريدة أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "شمر اليوم هو رئيس وزراء "إسرائيل"، نحن نلعن الشّمر لكي نجتثّ جذور العمل الشّمري حول العالم، ونلعن عُبيد الله لكي نواجه الحكم اليزيديّ وسيادة الظّلم على المؤمنين حول العالم".

وشَمر بن ذي الجوشن، هو أحد قادة جيش عمر بن سعد في واقعة الطف الشهيرة التي وقعت أحداثها في مدينة كربلاء سنة 61 للهجرة، وهو قاتل الإمام الحسين.

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