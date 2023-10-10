خامنئي ينفي مشاركة ايران في الهجوم على اسرائيل ويشيد بعملية حماس: هزيمة لا تعوّض

شفق نيوز/ نفى المرشد الإيراني، علي خامنئي اليوم الثلاثاء، مشاركة طهران في الهجوم الذي شنته حركة حماس مطلع الأسبوع على إسرائيل، لكنه أشاد بما وصفه بالهزيمة العسكرية والاستخباراتية "التي لا تعوض" لإسرائيل.

وفي أول خطاب متلفز له منذ الهجوم، قال خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية "إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ"، حسبما أشارت "فرانس برس".

وأشار إلى أن إسرائيل تكبدت هزيمة عسكرية ومخابراتية "لا يمكن جبرها" بالهجوم الذي شنته عليه حركة حماس مطلع الأسبوع.

وأمس الإثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المسلحين الفلسطينيين الذين يقفون وراء الهجوم المفاجئ على إسرائيل، قاموا بالتخطيط له "قبل عام على الأقل"، بدعم رئيسي من الحلفاء الإيرانيين الذين قدموا التدريب العسكري والمساعدة اللوجستية بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤولين استخباراتيين قولهم إن "الدور الدقيق لإيران في أعمال العنف التي وقعت، السبت، لا يزال غير واضح"، لكن الهجوم يعكس طموح طهران المستمر منذ سنوات لمحاصرة إسرائيل بجيوش من المقاتلين شبه العسكريين المسلحين بأنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي.