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خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترامب ويتعهد بالثأر لسليماني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-22T07:26:29+0000
خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترامب ويتعهد بالثأر لسليماني

شفق نيوز/ نشر حساب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر، يوم الجمعة، صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل جنرال إيراني كبير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي”، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الكبير الجنرال قاسم سليماني في الهجوم بالعراق.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترامب الذي أمر بالضربة.

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”. وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

ولم يتخذ موقع تويتر أي إجراء فوري واضح بشأن تغريدة خامنئي اليوم الجمعة.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018، عندما انسحب ترامب من اتفاق عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كان يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي. وأعادت واشنطن فرض العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني.

ودعت إيران إلى الأفعال “لا مجرد الأقوال” بعد وقت قصير من أداء جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقال بايدن إن واشنطن ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم به.

https://twitter.com/khamenei_site/status/1352349195114569739

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