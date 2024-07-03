خامنئي يقر بتدني نسبة المشاركة في الانتخابات الايرانية

شفق نيوز/ كشف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، عن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال خامنئي، خلال استقباله مديري وأساتذة إحدى المدارس، إن "الجولة الأولى من الانتخابات لم تشهد مشاركة كما كان متوقعاً وكانت أقل من التوقعات والتقديرات"، مؤكدا أن "الاعتقاد بأن من لم يشارك في الانتخابات في الجولة الأولى يعارض النظام اعتقاد خاطئ بالمطلق".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أضاف خامنئي: "على من يحب الإسلام والجمهورية الإسلامية وتقدم البلاد أن يظهر ذلك من خلال مشاركته في الانتخابات".

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت الماضي، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبل، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".

وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".

وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".

وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.