خامنئي يعين نعيم قاسم ممثلا له في لبنان

شفق نيوز/ أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قراراً بتعيين نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، ممثلاً له في لبنان، بحسب وكالة أنباء تسنيم.

وكان الزعيم السابق لحزب الله، حسن نصرالله، يشغل سابقاً منصب ممثل المرشد الإيراني في لبنان.

يذكر أن حزب الله كان قد عين قاسم أميناً عاماً بعد عقود قضاها في ظل نصرالله، ونائباً له في الحزب الذي كان في عداد مؤسسيه، رغم أنه لم يكن من الأسماء المتوقعة لهذا المنصب.

لكن اغتيال إسرائيل هاشم صفي الدين، ابن خالة نصرالله، والذي كان من المرتقب أن يخلفه في زعامة الحزب، بغارات على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلا عن غيره من الأسماء البارزة قلص الخيارات على ما يبدو.

والرجل البالغ من العمر 71 عاماً، يتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية، حائز على دراسات عليا في الكيمياء، إلى جانب متابعته لدراسات دينية على يد كبار علماء الشيعة في لبنان.

كما عمل مدرسا لمادة الكيمياء لسنوات، وروى أحد طلابه، وهو ممثل كوميدي معروف، أنه كان مدرّس الكيمياء باللغة الفرنسية في ثانوية حمانا شرق بيروت، مشيرا إلى أنه كان هادئ الطباع إجمالا.

إلى ذلك، تولى القيادي ذو اللحية البيضاء، مهام إدارة الملف الحكومي في لبنان من خلال متابعة عمل وزراء ونواب الحزب، إضافة إلى ملف البلديات والنقابات الذي يشكل عصب حزب الله في المؤسسات الرسمية.