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خامنئي يعطي الضوء الأخضر لإستيراد لقاح كورونا الأمريكي والبريطاني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-25T07:08:09+0000
خامنئي يعطي الضوء الأخضر لإستيراد لقاح كورونا الأمريكي والبريطاني

شفق نيوز/ وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الاربعاء، على استيراد لقاحات كورونا الأميركية والبريطانية المنتجة في دول أخرى.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن مصدر مسؤول قوله، إن "استيراد لقاحات كورونا بعلامات تجارية بريطانية وأميركية وفرنسية منتجة في دولة أخرى لم يتم حظره مطلقا، وتم الإعلان عن هذا الأمر في رسالة رسمية من خامنئي إلى المسؤولين الحكوميين".

وأضاف، "على الرغم من أن قائد الثورة سمح صراحة باستيراد أي لقاح من دول أخرى غير اميركا وبريطانيا وفرنسا في خطاب متلفز في 8 يناير/كانون الثاني 2021، فقد تم ابلاغ الحكومة في رسالة خطية في نفس الوقت وأذن صراحة بشراء لقاحات من دولة ثالثة".

وقال المسؤول، "لم يحدث قط أي خلاف أو شك في هذا الصدد مع الحكومة أو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أو غيرها من دوائر صنع القرار، بمعنى آخر، لا علاقة لحظر الاستيراد بعلامة اللقاح التجارية وينطبق فقط على بلد الإنتاج".

وكان مهدي فاضلي ، عضو مكتب حفظ ونشر آثار خامنئي، قال في وقت سابق، إن "حظر اللقاحات كان فقط للواردات من اميركا وبريطانيا وفرنسا ، وليس اللقاح الأجنبي مطلقًا أو حتى اللقاح الغربي.

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