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خامنئي يصدر أول تعليق على الانتخابات الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-05T16:45:34+0000
خامنئي يصدر أول تعليق على الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ"الاستعراض"، مؤكدا أنها لا تهم بلاده التي ستواصل سياساتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي".

وأضاف: "في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هذه هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة".

واعتبر المرشد الإيراني، أنه "لا فرق لإيران من الفائز في الانتخابات الأمريكية، وإيران ستواصل سياساتها، بغض النظر عن الرئيس الأمريكي المقبل".

وقال: "سياساتنا مدروسة وواضحة تجاه أمريكا، ولا تتأثر بتغير رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "لا يعنينا تغير الأسماء في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما يهمنا هو السياسة الأمريكية".

واعتبر أن "الانتخابات الأمريكية هي الأكثر تزويرا في العالم، باعتراف المرشحين"، مؤكدا أن "الانحدار الأمريكي السياسي واضح، إذ يعاني النظام من انحدار أخلاقي باعتراف الأمريكيين أنفسهم".



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