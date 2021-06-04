سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا بشأن إحياء الاتفاق النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-04T09:18:10+0000
خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا بشأن إحياء الاتفاق النووي

شفق نيوز/ قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة إن طهران تريد أفعالا وليس وعودا من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون: ”أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي“.

وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل أبريل نيسان تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وردًا على العقوبات، تعكف إيران على إعادة بناء مخزونها من اليورانيوم المخصب وعلى تخصيبه لمستويات أعلى من النقاء وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة للإسراع بعملية الإنتاج.

ورغم أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات عبّر يوم الأربعاء عن اعتقاده في التوصل لاتفاق خلال الجولة القادمة التي تبدأ الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون كبار إن أصعب القرارات تقف حائلا.

related

الحكومة الإيرانية: لا محادثات مع أميركا في لقاء فيينا

Date: 2021-04-06 13:57:54
الحكومة الإيرانية: لا محادثات مع أميركا في لقاء فيينا

إيران تضع بايدن أمام خيارين: "فشل ترمب" أو إحياء الاتفاق النووي

Date: 2021-05-07 13:56:43
إيران تضع بايدن أمام خيارين: "فشل ترمب" أو إحياء الاتفاق النووي

إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

Date: 2019-09-07 08:58:34
إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

Date: 2021-04-28 13:53:09
وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

الإدارة الأميركية تضع شرطاً للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

Date: 2021-02-21 16:16:47
الإدارة الأميركية تضع شرطاً للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

إجراء محادثات مفصلة بين روسيا وأميركا بشأن نووي إيران

Date: 2021-04-29 11:37:04
إجراء محادثات مفصلة بين روسيا وأميركا بشأن نووي إيران

مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

Date: 2019-09-07 12:05:16
مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

خامنئي: عودة إيران للاتفاق النووي مرهونة برفع العقوبات الأميركية

Date: 2021-03-21 14:41:45
خامنئي: عودة إيران للاتفاق النووي مرهونة برفع العقوبات الأميركية