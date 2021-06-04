خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا بشأن إحياء الاتفاق النووي

شفق نيوز/ قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة إن طهران تريد أفعالا وليس وعودا من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون: ”أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي“.

وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل أبريل نيسان تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وردًا على العقوبات، تعكف إيران على إعادة بناء مخزونها من اليورانيوم المخصب وعلى تخصيبه لمستويات أعلى من النقاء وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة للإسراع بعملية الإنتاج.

ورغم أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات عبّر يوم الأربعاء عن اعتقاده في التوصل لاتفاق خلال الجولة القادمة التي تبدأ الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون كبار إن أصعب القرارات تقف حائلا.