خامنئي يدعو لـ"اعدام نتنياهو" ويعدّ بـ"توسع جبهة المقاومة"

شفق نيوز/ أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليست كافية، مشددًا على ضرورة إصدار حكم بالإعدام بحقه.

جاء ذلك في كلمة للمرشد ألقاه أمام حشد من قوات التعبئة (الباسيج)، وهي الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي إن "الحالة التعبوية في إيران ودول محور المقاومة ستتغلب على السياسات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف أن "جبهة المقاومة التي توسّعت اليوم ستتوسع غداً".