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خامنئي يدعو الجيش إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-17T12:49:34+0000
خامنئي يدعو الجيش إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

شفق نيوز / دعا المرشد الإيراني علي الخامنئي، يوم السبت، الجيش إلى رفع جاهزيته إلى المستوى المطلوب والقيام بدوره المؤثر في أداء المهام.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن "دعوة خامنئي جاءت بمناسبة يوم جيش الجمهورية الإسلامية والملاحم البطولية التي صنعتها القوة البرية والذي يصادف يوم غد الأحد 18 ابريل /نيسان".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، الخامنئي، بيانا بهذه المناسبة إلى قائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، قال فيه: "تحياتي لكل جنود الجيش الأعزاء وعوائلهم المحترمة، اليوم فان الجيش موجود في الساحة، ومستعد لأداء المهام، اعملوا على رفع هذه الجاهزية حسب المطلوب للقيام بدوره المؤثر".

ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، قال فيها إن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

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