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خامنئي يتوعد من جديد بالانتقام لمقتل سليماني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-02T12:33:38+0000
خامنئي يتوعد من جديد بالانتقام لمقتل سليماني

شفق نيوز / جدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الأربعاء، وعده بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال خامنئي في تصريح صحفي: "لن ننسى أبدا استشهاد سليماني، نحن ملتزمون بما قلناه بهذا الشأن، وسيتم الأمر في زمانه وفي مكانه".

وأضاف أن "الأمريكيين قالوا مرة أخرى إنهم يتعاطفون مع الشعب الإيراني وتهمهم مصلحته، لكن هذه أكاذيب يقولونها بوقاحة تامة، فقد قاموا بالكثير من الأفعال العدائية، لكن الأمة الإيرانية أفشلت معظمها"، مردفاً بالقول: "بعض هذه الحوادث ما زالت قريبة لنا ولم ننسها".

وتابع خامنئي: "لن ننسى أبدا استشهاد الشهيد سليماني.. ليعرفوا أننا قلنا شيئا بهذا الخصوص، ونحن ملتزمون بتلك الكلمة، وسيتم ذلك في وقته الخاص وفي مكانه".

واغتيل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهما بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة العراقية بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

وعلى خلفية مقتل سليماني، تعرضت المصالح الأمريكية في العراق خصوصاً القواعد العسكرية إلى هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، واتهمت واشنطن في معظم تلك الهجمات، فصائل مسلحة شيعية عراقية مقربة من إيران بالوقوف ورائها.

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