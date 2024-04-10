خامنئي يتوعد اسرائيل مجددا.. وتل أبيب تهدد بالرد داخل الأراضي الإيرانية

شفق نيوز/ جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، توعده بمعاقبة إسرائيل، وقال "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا، فيما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالرد في الأراضي الإيرانية، إذا شنت طهران هجوماً على إسرائيل.

وقال خامنئي في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".

بالمقابل، كتب كاتس على منصة "إكس" باللغتين الفارسية والعبرية، اليوم الأربعاء، بعد دقائق من كلمة خامنئي، "إذا شنت إيران هجوماً من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".

ودمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبّب بمقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.

وفي الرابع من نيسان الجاري، توعد خامنئي، إسرائيل بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق، في تغريدة نشرها باللغة العبرية.

وفي الثاني من نيسان أيضا، توعد خامنئي، بـ"معاقبة" إسرائيل، وأكد أن "الصهاينة سيعاقبون على يد رجالنا" وفق وصفه.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 7 من عناصره بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، قُتلوا في الضربة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغت 16 قتيلا.