خامنئي يتوعد بـ"رد قاس": جنود سليماني لن يحتملوا جريمة كرمان

شفق نيوز/ توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب إيران واللذين أسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص تزامنا مع ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال خامنئي في بيان إن "الاعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".

وأضاف، أن "جنود طريق قاسم سليماني لن يحتملوا الجريمة".

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات كرمان التي وقعت اليوم الأربعاء، عند مرقد قاسم سليماني.

ووقع انفجاران في فعالية أقيمت لتأبين سليماني، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عما بدا أنه الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف إيران منذ ثورة عام 1979.

وهزت الانفجارات مدينة كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترًا (510 ميلًا) جنوب شرق العاصمة طهران، وأرسلت شظايا سقطت على حشد من الناس الفارين من الانفجار الأول، وأصيب ما لا يقل عن 211 شخصا.

وحدث الانفجاران بالقرب من قبر سليماني في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.

ووصف التلفزيون الرسمي الإيراني ومسؤولون الهجمات بأنها تفجيرات،.