خامنئي يتهم أمريكا بنشر "الفوضى" في سوريا وإيران ويتوقع ظهور "شرفاء أقوياء" يدافعون عن المنطقة

شفق نيوز/ اتهم المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي، يوم الأحد، أمريكا بنشر "الفوضى والشغب" في سوريا وإيران، متوقعاً أن تؤدي الأحداث في سوريا والمنطقة إلى ظهور مجموعة من "الشرفاء الأقوياء".

وقال خامنئي خلال لقائه شعراء ومداحي أهل البيت في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، إن "اليمنيين يقاتلون لأنهم مؤمنون وحزب الله يقاتل لأن قوته الإيمانية تدفعه إلى الميدان وحماس والجهاد يقاتلون لأن عقيدتهم تُلزمهم بذلك هؤلاء لا يعملون نيابةً عنا".

وأضاف، "مخطئ من يقول أن إيران خسرت قواتها بالنيابة لأننا لا نمتلك قوات بالنيابة من الأصل وإذا أردنا يوماً القيام بأمر ما فإننا لا نحتاج لقوات بالنيابة".

واشار خامنئي إلى أن "مخطط أمريكا لفرض هيمنتها على بلد ما يكون إما بتنصيب نظام استبدادي يخدم مصلحتها أو إثارة الفوضى"، مبيناً أن "مخطط أمريكا في سوريا هو نشر الفوضى والشغب".

وتابع المرشد الايراني حديثه، "أتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء ومستقبل المنطقة سيكون أفضل من واقعها الحالي".

وقال خامنئي، إن "الأميركيين يقولون إنهم سيدعمون من يثير الفوضى في إيران لكن الحمقى واهمون جداً و مخطئون".

وأضاف، أن "الشعب الإيراني سيسحق كل من يقبل أن يصبح مرتزقة للولايات المتحدة".