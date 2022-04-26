خامنئي يتحدث عن "نظام دولي جديد" ويشدد على مشاركة إيران فيه

شفق نيوز/ قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، إن العالم اليوم على أعتاب نظام جديد وأن أمريكا أضعف في كل شيء مما كانت عليه قبل 20 عاما.

وأضاف خامنئي لدى استقباله حشدا من الجامعيين، أن "هناك نظاماً دولياً جديداً أمام العالم يقف في مواجهة النظام ثنائي القطب الذي كان موجودا قبل 20 عامًا ونيف".

وتابع "ينبغي لطهران المشاركة في النظام الدولي الجديد للدفاع عن أمنها ومصالحها".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية - الاوكرانية قال المرشد الإيراني، إنه "ينبغي النظر بعمق للحرب في أوكرانيا لأنها ليست مجرد حرب عسكرية على دولة أخرى".

واوضح أن "جذور الحرب على أوكرانيا عميقة ونتوقع أن تخلق مستقبلا صعبا ومعقدا للعالم".