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خامنئي: من كان يقول المسيّرات الإيرانية مفبركة يحذر الآن من خطورتها ويريد مساءلتنا لمن نبيع أسلحتنا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-19T10:15:53+0000
خامنئي: من كان يقول المسيّرات الإيرانية مفبركة يحذر الآن من خطورتها ويريد مساءلتنا لمن نبيع أسلحتنا

شفق نيوز/ قال المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، يوم الأربعاء، إن إيران حققت "إنجازات" في الصناعة النووية، مشيراً الى ان من كان يصف المسيّرات الايرانية بأنها صور مفبركة يحذر الآن من خطورتها.

جاء ذلك خلال استقباله جمعا من النخب الشابة وكبار المواهب العلمية صباح اليوم الأربعاء في حسينية الخميني، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وقال خامنئي، "حققنا انجازات في الصناعة النووية التي لها الكثير من النعم وقد تمكنا من الحصول عليها ولا نسعى لحيازة الاسلحة والقنابل النووية".

وأشار خامنئي، إلى أنّ "من كان يقول إن المسيّرات الإيرانية صور مفبركة، يحذر الآن من خطورتها"، معتبرًا أنهم "يريدون محاسبة إيران من خلال مساءلتها لماذا تبيع أسلحتها لهذا الجانب أو ذاك".

وأضاف، أن "الجامعة من أكبر المعوقات أمام هيمنة الغطرسة، يجب أن نعلم أن القوى العظمى في العالم تهدف إلى الهيمنة، بأي وسيلة؟ يومًا ما بالأسلحة، يومًا ما بالخداع، يومًا ما بالعلم، الجامعة تمنع الهيمنة، إذا استطعت رفع مستوى العلم في البلد، تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو".

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