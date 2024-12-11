خامنئي: ما حدث في سوريا خطط له في غرف القيادة الأميركية والاسرائيلية

شفق نيوز/ قال المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي، يوم الأربعاء، إن ما حدث في سوريا من إسقاط لنظام الاسد وسيطرة الفصائل المسلحة على مقاليد السلطة في البلاد خُطط له في غرف القيادة الأميركية والاسرائيلية.

وأضاف الخامنئي في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، "يجب عدم التردّد في أنّ ما حدث في سوريا، هو نتيجة خطّة أمريكيّة وصهيونيّة مشتركة. نعم، هناك دورٌ واضحٌ لإحدى الدول الجارة لسورية وهي لعبته وتلعبه الآن أيضًا، وهذا ما يراه الجميع، لكنّ أولئك هم العامل الأساسي".

واوضح أن "المتآمر الأساسي والمخطّط الأساسي وغرفة التحكّم الأساسيّة تقع في أمريكا والكيان الصهيوني ولدينا قرائن على ذلك، وهذه القرائن لا تُبقي للمرء أيّ مجال للشكّ والتردّد".