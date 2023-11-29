خامنئي: لم نقل يوماً ارموا اليهود في البحر

شفق نيوز/ أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، تصريحاً لافتاً، حيث اعتبر أن من يتهم بلاده بسعيها إلى رمي "اليهود والصهاينة" في البحر كاذب.

وقال خامنئي في تغريدة على حسابه العربي الرسمي في منصة إكس اليوم، "يكذب بعض الأشخاص في العالم حين يدّعون أن إيران تقول: يجب رمي اليهود والصهاينة في البحر".

وأكد أن "إيران لم تقل ذلك أبدا"، موضحاً أن بلاده تعتبر أن "أصوات الناس هي من يحدد مصير الصهاينة".

وفي ما يتعلق بالصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اعتبر أن "الحكومة التي ستتشكل بأصوات الشعب الفلسطيني ستقرر هل الذين جاؤوا من دول أخرى سيبقون أو يرحلون" في إشارة إلى الإسرائيليين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.