خامنئي للإيرانيين: ادارة الدولة لن تتأثر وادعوكم للدعاء لرئيسي ورفاقه

شفق نيوز/ أعرب المرشد الايراني علي خامنئي عن أمله بنجاة الرئيس ابراهيم رئيسي ومن معه من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقله.

وطالب المرشد الإيراني المواطنين بعد القلق ويطمئنهم بأن إدارة أمور الدولة لن تتأثر.

وابدى خامنئي عن قلقه إزاء حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، وقال "نرجو من الله أن يرد الرئيس وأصحابه إلى أحضان الأمة".

وفي وقت سابق؛ أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهورمي اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي أخبار جديدة حتى الآن بشأن سقوط الطائرة التي تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وقال جهورمي "إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة؛ ومن حق الناس ووسائل الإعلام أن يكونوا على علم بآخر الأخبار حول حادث مروحية الرئيس.

وأضاف "لكن بحسب إحداثيات موقع الحادث والأحوال الجوية لا يوجد أي خبر جديد حتى الآن".

وتابع أن "في هذه اللحظات، الصبر والصلاة والثقة في مجموعات الإغاثة هي الطريق للمضي قدمًا".