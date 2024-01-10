خامنئي لـ"جبهة المقاومة": أضربوا العدو حيث تطالونه

شفق نيوز/ دعا المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في إيران علي خامنئي، يوم الأربعاء، "جبهة المقاومة" إلى "ضرب العدو"، حيث تطاله يدها.

وقال خامنئي في حسابه على منصة "أكس"، "فلتبقَ جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله".

كما ذكر خامنئي، أن "جرائم الكيان الصهيوني سُجّلت في التاريخ. وحتى بعد زواله، بتوفيق من الله، لن تُنسى هذه الجرائم. سوف يذكرون في الكتب أن هؤلاء الأشخاص قتلوا آلاف الأطفال والنساء في غضون أسابيع قليلة" حسب تعبيره.

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات "مدعومة إيرانياً" سواء في العراق أو سوريا ولبنان، فضلا عن اليمن.

وشنت الفصائل العراقية قرابة 130 هجوماً على القواعد الامريكية في العراق وسوريا، وكذلك استهدفت بحسب بيانات لها مواقع واهداف اسرائيلية.

كما دخل حزب الله في الثامن من اكتوبر 2023، حرباً محدودة تمثلت بقصف متبادل على الحدود.

وفي اليمن، دخل الحوثيون حرباً مفتوحة مع اسرائيل عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على اهداف اسرائيلية، كما اعلنوا منع دخول السفن الاسرائيلية او المتجهة الى اسرائيل الى البحر الاحمر.