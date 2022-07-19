خامنئي لـ"بوتين": يجب إزالة الدولار وإخراج الأمريكيين من حقول نفط سوريا

شفق نيوز/ وصف المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، يوم الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"التكتل الخطير"، مشدداً في ذات الوقت على إخراج القوات الامريكية من حقول النفط شرقي سوريا وإزالة الدولار من التعاملات الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الايرانية طهران.

وقال خامنئي، إن "الأحداث العالمية تدل على حاجة كل من طهران وموسكو لمزيد من التعاون".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية - الاوكرانية، قال خامنئي "لو لم تبادر روسيا إلى ما قامت به في أوكرانيا لبادر الطرف الآخر بشن حرب ضد روسيا"، مضيفاً ان "الغرب يعارض أن تكون روسيا قوية ومستقلة والنيتو تكتل خطير ولا حدود لمواجهته".

وتابع، "لو لم تقف روسيا أمام النيتو في أوكرانيا لاندلعت الحرب لاحقا بذريعة جزيرة القرم". وفي الشأن السوري شدد المرشد الإيراني "على ضرورة معالجة قضية احتلال أمريكا لحقول النفط شرقي سوريا عبر إخراجها من هناك".

وقال خامنئي، "نعارض العمليات العسكرية في سوريا ومن الضروري الحيلولة دون وقوعها".

ولفت الى ان "الدول الغربية لا سيما أميركا باتت أضعف من السابق ورغم جهودها المبذولة وحجم إنفاقها تأثير سياساتها في منطقتنا بات ضعيفاً".

ودعا خامنئي الى "إزالة الدولار من التعاملات الدولية شيئاً فشيئاً وهذا أمر ممكن".