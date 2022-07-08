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خامنئي: الاستكبار يعاني مشاكل جدية من المقاومة ونماذجها مشرقة في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-08T07:36:27+0000
خامنئي: الاستكبار يعاني مشاكل جدية من المقاومة ونماذجها مشرقة في العراق

شفق نيوز/ رأى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن ما وصفها بـ"قوى الاستكبار" تعاني من مشاكل "جدية" جراء  "ظاهرة المقاومة"، مشيرا الى نماذج "مشرقة" للمقاومة في العراق ولبنان واليمن ومناطق أخرى.

وقال مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي في كلمة له الى ووجهها إلى الحجاج بمناسبة يوم عرفة، ونقلتها وسائل اعلام ايرانية ، إن "وحدة المسلمين واحدة من ركني الحج الأساسيين"، مشيرا الى أن "قوى الاستكبار تعاني من مشاكل جدية من ظاهرة المقاومة".

وأضاف أن الساحة الفلسطينية من مظاهر هذه الظاهرة التي استطاعت دفع الكيان الصهيوني المستبد من وضعية الهجوم إلى وضعية الدفاع"، لافتا الى ان "هناك نماذج أخرى مشرقة للمقاومة في العراق ولبنان واليمن وبعض المناطق الأخرى".

وتابع خامنئي أن "الغرب المستكبر في منطقتنا الحساسة والعالم أصبح ضعيفاً يوماً بعد آخر ولا يجب الغفلة عن كيد الأعداء لحظة واحدة"، مضيفا أن "أعداء الشعوب الإسلامية يبذلون جهوداً كبيرة لجعل الوحدة الإسلامية تواجه التحديات عبر نشر التفرقة".

ودعا خامنئي، الأمة الإسلامية لأن "تنهض بكامل وجودها وتتفوق على دوافع التفرقة"، لافتا الى  ان "ظروف العالم الإسلامي باتت مواتية لتحقيق هذا الهدف".

واشار خامنئي الى ان "سمعة الديمقراطية الغربية تواجه تساؤلات حقيقية"، معتبرا ان "العالم يشهد نموذجاً ناجحاً وقوياً من الحكم السياسي الإسلامي في إيران، حيث أن استقرار واستقلال وتطور وعزة الجمهورية الإسلامية حدث عظيم".

ووفق خامنئي، فإن "القوى الاستكبارية وعلى رأسها أميركا تقلق من التوجه الموجود في العالم الإسلامي وتعبئ كل إمكاناتها لمواجهته".

 

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