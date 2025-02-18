خامنئي في أول تعليق على خطة ترامب بشأن غزة: حمقاء

شفق نيوز/ وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، الخطط الأمريكية حول نقل سكان غزة بأنها "حمقاء" و"لن تحقق أي تقدم"، وذلك في أول تعليق له على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل أهالي القطاع إلى دول عربية.

جاء ذلك خلال استقبال خامنئي الأمين العام لـ(حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية) زياد النخالة والوفد المرافق له، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وقال خامنئي، إن "مخططات امريكا الحمقاء، وتلك التي تتعلق بغزة وفلسطين، سوف لن تحقق أي تقدم، والذين كانوا يدعون قبل نحو عام ونصف العام، بأنهم سيقضون على المقاومة في غضون فترة قصيرة، أنفسهم اليوم يتسلمون أسراهم في إطار مجموعات صغيرة من مجاهدي المقاومة، لكنهم في المقابل يفرجون عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين".

وأضافت الوكالة، أن "خامنئي وصف أسلوب المقاومة عند تسليم الأسرى الصهاينة، بأنه تجسيد لشموخ المقاومة امام اعين العالم، وقال: اليوم الرأي العام العالمي متضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي ظل هذه الظروف، فإن كل مخطط لا ينال رضى المقاومة وأهل غزة، سوف لن يؤدي الى نتيجة".

وتابعت الوكالة، "كما هنأ خامنئي، خلال اللقاء هذا، بالانتصارات التي حققتها المقاومة في غزة، وقال: ان الانجاز العظيم لقادة ومقاتلي المقاومة الفلسطينية المتمثل في (الاتحاد والانسجام) و(الصمود) أمام العدو، والدفع بعملية التفاوض المعقدة نحو الامام، وصبر صمود الشعب الفلسطيني، مدعاة لفخر المقاومة في المنطقة".

واعتبر خامنئي، "انتصار المقاومة الاسلامية واهل غزة قبال العدو الصهيوني، بانه شكّل انجازا عظيما للغاية، مؤكداً أن هذا الانتصار رسّخ معيارا جديدا في نضالات المقاومة".

في المقابل، تقدم الامين العام لـ"حركة الجهاد الاسلامي" بالتهنئة من "قائد الثورة الاسلامية لمناسبة انتصار المقاومة العظيم في غزة؛ مؤكدا على ان هذا النصر مرهون بالمواقف الداعمة والمستديمة للجمهروية الاسلامية، وايضا توجيهات حسن نصر الله".

ولفت النخالة، خلال اللقاء مع خامنئي الى، ان "الواقع هو بان المقاومة الفلسطينية خاضت طوال العام ونصف العام الاخير، الحرب ضد امريكا والغرب، وبالرغم من عدم التكافؤ بين قوى الجانبين، لكن المقاومة الفلسطينية حققت الانتصارات الكبرى في هذه المعركة".

واعتبر الامين العام لـ"حركة الجهاد الاسلامي"، "الوحدة والتضامن الميداني والسياسي بين فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان، احد الاسباب المؤثرة في انتصار غزة، كما قدم خلال اللقاء هذا، تقريرا حول اخر التطورات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك سير المفاوضات والاتفاق الحاصل؛ مؤكدا نحن لن نتخلى عن نهج المقاومة وسنبقى جنودا مقاومين على هذا المسار".