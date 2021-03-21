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خامنئي: عودة إيران للاتفاق النووي مرهونة برفع العقوبات الأميركية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-21T14:41:45+0000
خامنئي: عودة إيران للاتفاق النووي مرهونة برفع العقوبات الأميركية

شفق نيوز/ أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، أن بلاده لن تعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم ترفع الولايات المتحدة كل العقوبات المفروض على ايران.

وقال خامنئي في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد، إن على الإدارة الأميركية رفع العقوبات، "وبعد ذلك نختبر ثقتهم ونعود للاتفاق النووي"، مضيفا "التزاماتنا هذه هي السياسة القاطعة لبلدنا وهي ليست استثنائية".

وأضاف "استعجلنا بتنفيذ التزاماتنا بينما التزامات الولايات المتحدة كانت حبرا على ورق، واليوم يجب أن ننتبه، ونحن صبرنا طويل".

ووصف خامنئي الحظر الاميركي المفروض على ايران بانه "جريمة كبرى ضد الشعب الايراني"، داعيا المسؤولين الايرانيين الى عدم ربط اقتصاد البلاد بموضوع رفع الحظر عن ايران والانتظار لاتخاذ القرار من قبل الاخرين.

 

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