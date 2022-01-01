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خامنئي: على العراقيين متابعة الدور الاستشاري للامريكيين بذكاء

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-01T09:51:19+0000
خامنئي: على العراقيين متابعة الدور الاستشاري للامريكيين بذكاء

شفق نيوز/ دعا المرشد الايراني علي خامنئي، يوم السبت، العراقيين الى متابعة خروج القوات الامريكية ودورهم الاستشاري في العراق "بذكاء"، مشيراً إلى أن "تظاهرهم" بالانسحاب كان "ببركة دماء الجنرال قاسم سليماني".   

وقال خامنئي خلال استقباله، عائلة  قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل عامين، إن   "سليماني العزيز كان ولا يزال اكثر الشخصيات الوطنية والمتميزة في إيران والعالم الإسلام"، واصفاً ذكرى اغتياله بأنه "حدث وطني ودولي".

واعتبر أن "قتلة سليماني كترامب (الرئيس الامريكي السابق)  ومن معه سينساهم التاريخ وسيدفنون في مزبلته بعد ما يلقون جزاءهم جراء الجريمة التي اقترفوها".

وتابع قائلا "ببركة دماء الشهيد سليماني، فأن الاميركيين بالعراق اليوم يتظاهرون بالخروج ويتحدثون عن دور استشاري وعلى العراقيين متابعة الأمر بذكاء".

 

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