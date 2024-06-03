خامنئي: طوفان الأقصى أوقفت تغييرات إقليمية مقررة بالمنطقة

شفق نيوز/ أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الاثنين، أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت في مرحلة حساسة أفشلت محاولات التطبيع مع إسرائيل وسيطرته على المنطقة.

وقال خامنئي، في كلمة له، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "عملية طوفان الأقصى كانت ضرورية للمنطقة، وكان هناك مشروع أمريكي غربي لتغيير المعادلات"، لافتاً إلى أن "هذه العملية جاءت في اللحظة المناسبة وأوقفت خطط تغيير المعادلات في المنطقة".

وواصل المرشد، إشادته بالعملية الفلسطينية التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقال: "المنطقة كانت بحاجة لهذا الهجوم الذي جاء في اللحظة المناسبة".