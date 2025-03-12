خامنئي ضمن الأهداف.. خبير يكشف تفاصيل هجوم إسرائيل "المتوقع" على إيران

شفق نيوز/ أكد خبير بلجيكي في الشؤون الإيرانية، وجود مخطط إسرائيلي لشن هجمات على إيران، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي ضمن الأهداف في المرحلة الأولى.

وقال الخبير البلجيكي ديدييه لوروا، في مقابلة مع صحيفة "إيكو" البلجيكية، إن إسرائيل ستواجه معضلة في اختيار أهدافها عند شن هجوم على إيران، بالنسبة إلى كثرتها، مشيرًا إلى أن الهجوم سيبدأ إلكترونيًا بهدف شل قدرات الجيش والحرس الثوري الإيرانيين.

وسيستهدف الهجوم "الذي أصبح أكثر احتمالًا من ذي قبل"، بحسب ديدييه لوروا، رموز النظام، ومن غير المستبعد استهداف المرشد علي خامنئي في المرحلة الأولى.

بينما تستهدف المرحلة الثانية، قصف بنية تحتية عسكرية ونفطية، قبل توجيه الضربة "القاضية" للمنشآت النووية.

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن ديدييه لوروا اعتقاده أن الهجوم سيغير كل المعطيات الاستراتيجية والإقليمية لعقود قادمة، وفي تقديره فإن الهجوم يبدو قريبًا بالنظر إلى أن النظام الإيراني لن يخضع لتهديدات ترامب، "بل لا يثق فيها".

وتراهن إيران على ورقة ما يُسمّى بـ"الكبرياء الوطني" لدى الإيرانيين، إذ ترى أن أي هجوم عسكري من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لن يؤدي إلى إسقاط النظام، بل سيؤجج الشعور الوطني لدى الإيرانيين للدفاع عن بلادهم، بحسب تقدير الخبير البلجيكي.

ورغم حديث ترامب عن توجيه رسائل تفاوضية إلى طهران، إلا أن ثمة تقديرات بأن الرئيس الأمريكي لا يريد عقد "صفقة" مع النظام الإيراني، بحسب تحليل لمجلة "لو بوان" الفرنسية.

ورأت المجلة أن الرئيس الأمريكي "يفعل كل شيء" لدفع الأزمة النووية الإيرانية نحو حل عسكري، مستحضرة تصريحات لترامب قبل أيام، قاصدًا إيران: "سيحدث شيء سريع قريبًا.. نحن في اللحظات الأخيرة.. ولا يمكن السماح لقادة إيران بامتلاك السلاح النووي".